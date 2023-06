"Als ich gekommen bin, haben schon 20 Menschen vor der Tür gewartet", sagt Ilona Rupitsch aus Winklern. Sie ist mit ihrem Mann Walter angereist, um nach einer neuen Couch zu schauen. Ein neues Möbelstück hätten sich das Ehepaar sowieso zugelegt, nun nahmen sie die jüngste Berichterstattung zur Schließung der Filiale nach 34 Jahren als Anlass, zu kommen. Und sie waren nicht alleine. Am Mittwochmorgen war der großzügige Parkplatz bereits fast zur Gänze gefüllt, an der Kassa begann es bald zu wuseln. Nicht wenige waren gekommen, in der Hoffnung bereits die ersten Schlussrabatte ergattern zu können. "So viel los ist sonst nur zu Weihnachten", sagt eine Mitarbeiterin. Sie will anonym bleiben, genau wie ihre Kolleginnen und Kollegen auch. Den Namen sagen oder gar das Gesicht zeigen, will an diesem Tag kein Mitarbeiter. Zu tief sitzt der Schock und die Ungewissheit vor der Zukunft.