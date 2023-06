Einen Anreiz, um verkehrsbedingt platzsparender, kostengünstiger und umweltschonender zu agieren, setzten die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Lienz. "Wir bieten auf dem Areal der Park&Ride-Anlage des Mobilitätszentrum Lienz 50 Dauerparkplätze für Pendler an, die vorrangig an Fahrgemeinschaften vergeben werden", erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.

Der Kaufpreis für die Dauerparkkarte beträgt 150 Euro und berechtigt die beiden Fahrzeughalter, deren Kennzeichen auf der Parkkarte vermerkt wurden, ihre Autos in einem Zeitraum von sechs Monaten dort abwechselnd abzustellen.

Kriterien

Die Ausgabe der Parkkarten für Fahrgemeinschaften erfolgt nach dem Prinzip "first come – first serve" im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde Lienz. Dafür sind folgende Vergabekriterien zu erfüllen:

der Arbeitsplatz muss sich in Lienz befinden (Nachweis durch Arbeitsstättenbestätigung),

der Hauptwohnsitz außerhalb von Lienz liegen (Nachweis durch Wohnsitzbestätigung),

die Teilnehmer der Fahrgemeinschaften müssen Zulassungsinhaber der Fahrzeuge sein (Vorlage der Kfz-Zulassung)

und es können nur zwei Teilnehmer bei Fahrgemeinschaften (zwei Kennzeichen pro Parkkarte) angegeben werden.

Restplätze für Einzelpersonen

Sollte das Kontingent der 50 Parkflächen für Fahrgemeinschaften nicht zur Gänze ausgeschöpft werden, können die restlichen verfügbaren Parkplätze auch von Einzelpersonen genutzt werden. "Beginnend mit Montag, 3. Juli, bis zum Stichtag am Montag, 31. Juli, werden jedoch jene Anfragen bevorzugt behandelt, die eine Fahrgemeinschaft vorweisen können", so die Bürgermeisterin der Stadt Lienz.