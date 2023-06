Ein 64-jähriger Österreicher fuhr am 6. Juni gegen 14.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Drautalstraße B 100 aus Richtung Lienz kommend in Richtung Sillian. Gleichzeitig fuhr ein anderer 64-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der L 388 im Gemeindegebiet von Mittewald in Richtung der B 100. Im weiteren Verlauf bog dieser, derzeitigen Erkenntnissen zufolge, nach links auf die B 100 ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Sillian fahrenden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf die linke Fahrbahn geschleudert, prallte gegen die Leitplanke und kam dort zum Stillstand. Der andere Pkw kam auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker des auf der B 100 fahrenden Pkw blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt. Der Lenker des auf der L 388 fahrenden Pkw wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B 100 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.