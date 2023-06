"Due Espressi, pronto.“ Am Hauptplatz 9 spricht man ab sofort perfektes Italienisch. Der Grund: Der neue Pächter Mariano de Bona und seine Mitarbeiter sind fast ausschließlich aus Italien. Der eifrige Südländer ist kein Unbekannter in der Sonnenstadt. Seit 2017 kredenzt er mit Unterbrechungen in der Mühlgasse seinen Gästen im „Belluno“ bestes italienisches „Gelato“.