Die Signa Retail Gruppe des Tiroler Investors René Benko hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, sich nach knapp fünf Jahren wieder von Kika und Leiner zu trennen. Das operative Geschäft mit 40 Filialen (26 Kika, 14 Leiner) geht mit sofortiger Wirkung an ein Managementteam rund um Wieser. Die Immobilien der Möbelkette werden von der Supernova Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert mit Hauptsitz in Graz übernommen. Supernova war bereits 2018 an einer Übernahme interessiert, damals bekam Benko den Zuschlag.