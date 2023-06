Ein ungewöhnlich hartes Match war das am vergangenen Samstag im Schleinitzstadion in Oberlienz. Zwischen den Kampfmannschaften der Sportunion Oberlienz und des FC Union Raiffeisen Sillian-Heinfels ging es um viel. Der Vorentscheid um den Vizemeistertitel in der 1. Klasse A und ein möglicher Aufstieg standen im Raum. Somit lag Spannung in der Luft. "Es war ein hektisches, hitziges Spiel", kommentiert Konrad Werth, Obmann der Union Sillian. In der 31. Minute schoss Stefan Ortner die Gäste in Führung. Mit dem 2:0 der Sillianer, abermals durch Stefan Ortner, nahm die Partie richtig an Fahrt auf. Die Oberlienzer bekamen Stress, während die Pustertaler ihren sicheren Sieg nach Hause bringen wollten. Die Zweikämpfe wurden zunehmend aggressiver. Das Resultat: Sieben gelbe und eine rote Karte zwischen der 72. und 85. Minute, ein Nasenbeinbruch, eine gebrochene Hand sowie ein rassistischer Kommentar gegen einen irakischen Spieler.