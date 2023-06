Von 6. bis 10. Juni finden in Innsbruck-Stubai die World Mountain and Trail Running Championships (WMTRC) statt. In vier Bewerben – Vertical, Trail Short, Trail Long, Mountain Classic – werden WM-Titel vergeben. Drei von Osttirol unterstützte Athleten aus Afrika, darunter der amtierende Weltmeister Patrick Kipngeno, sind die heißesten Eisen im Feuer. Seit 2019 sponsert Osttirol "Dein Berg Tirol" das österreichisch-kenianische Laufteam run2gether mit rund 50 Topathleten, darunter auch afrikanische Spitzen-Trail- und Bergläufer. Sie gewinnen seit Jahren alles, was es zu gewinnen gibt.

Im vergangenen Sommer haben Kipngeno und sein Landsmann Philemon Ombogo Kiriago von Juni bis September in Kals am Großglockner trainiert. Im Rahmen ihres Aufenthaltes haben sie alle Weltcupläufe bestritten und dominiert. Kipngeno wurde Gesamtweltcupsieger 2022 mit dem Punktemaximum und kurze Zeit später gewann er bei der Berglauf Weltmeisterschaft in Thailand Gold und Silber.

"Die Athleten fühlen sich in Osttirol sehr gut aufgehoben und wir bieten ihnen am Fuße des Großglockners perfekte Trainingsbedingungen", sagt TVB-Obmann Franz Theurl. Sein TVB-Vorstandskollegen Martin Gratz verfolgt das Laufkonzept Osttirols und ist der Fürsprecher für das Engagement mit den kenianischen Top-Läufern. Ihr Betreuer Thomas Krejci, Obmann vom gemeinnützigen Verein run2gether, betont: "In Kals haben unsere kenianischen Athleten, insbesondere Kipngeno, von den vielfältigen Möglichkeiten des Trainings profitiert. Einerseits auf über 2000 Metern im Bereich Adler Lounge/Goldried, andererseits im Talbereich von Kals bis zu den ganz flachen Trainingsstrecken bei Matrei.

Sieger beim Dolomitenmann

Generell sieht er, wie auch die anderen kenianischen Athleten in Kals, bei Realisierung der geplanten Laufinfrastruktur, unter anderem mit einer weltweit einzigartigen 400 Meter Stadionrunde im Wald, das Potential für ein international beachtenswertes Höhentrainingszentrum. Für ihn wurde Kals im Sommer 2022 zu seiner zweiten Heimat, wie er immer wieder betont. Seinen Aufenthalt 2022 krönte er schließlich noch mit dem Sieg beim Dolomitenmann Anfang September."

Von Kenia nach Osttirol

Patrick Kipngeno hat 2020 bei den ersten kenianischen Berglaufmeisterschaften, organisiert von run2gether, erstmals an einem Berglaufbewerb teilgenommen und gleich gewonnen. Danach gewann er 2022 beim Mt. Kenya Berglauf, ehe er im Juni 2022 erstmals nach Österreich zum Großglocknerberglauf in Heiligenblut kam und dort vor Philemon siegte. Es folgten unzählige Siege in den Sommermonaten mit einer Vielzahl neuer Streckenrekorde. Meist knapp hinter ihm folgte der erst 19-jährige Philemon Ombogo Kiriago.

Trainieren mit Weltklasseläufern

Vor seiner Berglaufkarriere war Patrick auch auf der Straße aktiv, lief den Halbmarathon in 61 Minuten. Er musste aber aufgrund einer Verletzung 2019 auf Starts bei Straßenläufen verzichten. Der amtierende Weltmeister wuchs nahe der kleinen Stadt Keringet im Westen Kenias auf. Mittlerweile trainiert er die meiste Zeit entweder im kenianischen run2gether-Camp in Kiambogo oder in Kals am Großglockner.

Bei der Kooperation zwischen Osttirol "Dein Berg Tirol" und run2gether ist neben den sportlichen Erfolgen der kenianischen Athleten ganz besonders die Möglichkeit hervorzuheben, dass in den Sommermonaten HobbyläuferInnen jeden Niveaus – vom Anfänger bis zum ambitionierten Sportler – Schulter an Schulter mit den Weltklasseläufern in Kals am Großglockner trainieren können.