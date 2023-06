Die letzten Sonnenstrahlen fallen von den Dolomiten kommend auf den Trogerhof in Abfaltern. Der Ausblick hier heroben ist einzigartig. Im Süden – ganz nah – der Spitzenstein. Im Westen grüßt der Haunold. Die Temperaturen sind – endlich – sommerlich. Eigentlich das beste Trainingswetter für Radsportler. Eigentlich. Denn Isidor Ortner trifft die letzten Vorbereitungen für den nächsten Tag. „Wir müssen das Heu hineinbringen“, sagt er. Der Pustertaler Bergbauernsohn hilft im Sommer seinem Bruder auf dem elterlichen Hof, im Winter arbeitet er in Lech beim Skilift. Ortner schätzt den Kontrast. Hier in Osttirol die Ruhe, dort in Lech der Trubel. „Beides hat etwas“, sagt er. Und hier, in der Ruhe, geht er seiner größten Leidenschaft nach, dem Radsport. Seit Jahrzehnten.