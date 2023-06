Salat vom Feld nebenan, Rinderfilet und Naturjoghurt vom Bio-Bauern aus der Nachbargemeinde oder Honig vom lokalen Imkereibetrieb: Viele Menschen achten auf die regionale Herkunft und nachhaltige Erzeugung der Lebensmittel, die auf dem Teller landen. Das ist nicht nur gesund, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz – denn rund ein Fünftel der Treibhausgase in Österreich gehen auf die Ernährung zurück. Eine klimafreundlichere Ernährungsweise, umweltverträgliche Lebensmittelproduktion und die regionale Verteilung der Lebensmittel leisten einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion klimaschädlicher Treibhausgasemissionen. Nicht zuletzt aus diesem Grund schließen sich immer mehr Haushalte in Tirol zu Gemeinschaften zusammen und treten in direkten Kontakt mit Landwirte, um ausgewählte Lebensmittel in Sammelbestellungen zu kaufen.