Einen Cheeseburger und eine Cola bitte. "Gerne, einfach vorfahren zum Schalter." So kennt man eine klassische Drive-In-Situation – ein bequemes Bestellen und Bezahlen von Produkten, während man gemütlich in seinem Gefährt sitzen bleibt. Dasselbe Prinzip gibt es auch fürs Geldabheben: Drive-In-Bankomaten. Weit verbreitet sind sie nicht, aber vereinzelt gibt es sie. Beispielsweise in Kötschach-Mauthen.