Das Einsparungskonzept der Wirtschaftsprüfer für die Gemeinde Matrei und der Tilgungsplan für die Gläubiger verlangten den Mandataren in der Ratssitzung vom Dienstag einiges ab. Lang zog sich etwa die Debatte um die Einsparungen. Bürgermeister Raimund Steiner (Matreier Liste) informierte das Gremium: "Noch kurz vor der Sitzung hatte ich ein Telefonat mit Magnus Gratl vom Büro Landeshauptmann. Das Einsparungskonzept hat 115 Punkte und Gratl sagt, das Konzept könnten wir nicht 1:1 übernehmen." Die Punkte seien zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen. Es gehe darum, was realistisch sei. Dabei sprach er etwa die Schließung der Volksschule Huben an.