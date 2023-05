Er steht vor seiner Fertigstellung - der höchste Wolkenkratzer in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. 168 Meter ragt das Bauwerk in den Himmel. Es bietet Platz für über 400 Appartements sowie ein großes Einkaufszentrum. Und das in 46 Stockwerken. Eurovea Towers wird das Gebäude genannt. Spatenstich dafür war Anfang September 2020.