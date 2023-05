In der Nacht auf Pfingstmontag hat ein junger Mann aus einer vierköpfigen Gruppe vor einem Lokal in der Zwergergasse in Lienz während eines Gespräches mit einem 34-Jährigen diesem plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Das Opfer kam dadurch zu Sturz und die vier jungen Männer flüchteten Richtung stadteinwärts.

Der 34-Jährige, der eigenen Angaben zufolge alkoholisiert war, bemerkte vorerst keine Verletzungen, weshalb er weder Rettung noch Polizei verständigte. Erst als er im Laufe des Tages starke Schmerzen im Kieferbereich verspürte, begab er sich selbstständig ins Krankenhaus, wo eine schwere Verletzung im Bereich des Unterkiefers festgestellt wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, Einheimischer mit kurzen, dunklen Haaren und bekleidet mit einem hellen T-Shirt. Zeugen bzw. Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter 059133 – 7230 zu melden.