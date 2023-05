Ein 53-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte am Sonntag gegen 15.45 Uhr seinen Pkw auf der B 108 aus St. Johann im Walde kommend in Richtung Matrei in Osttirol. Unmittelbar hinter dem Auto fuhr ein 28-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad.

Da der Pkw-Lenker eine Parkausbuchtung suchte, reduzierte er seine Geschwindigkeit. Nachdem der Motorradlenker zum Überholen angesetzt hatte, bog der 53-Jährige im selben Augenblick nach links in eine Parkbucht ein. Der Motorradlenker konnte noch abbremsen, kollidierte jedoch rechtwinklig auf der Gegenfahrbahn mit dem Wagen.

Der Mann wurde vom Motorrad auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und kam auf einem Schotterplatz zu liegen. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Der Autolenker und seine Beifahrer blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.