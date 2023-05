Gegen drei Uhr in der Nacht bemerkten Nachbarn, dass in einem angrenzende Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen ist. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt sowie die schlafenden Bewohner geweckt und aus dem Haus gebracht. Der Brand, dessen Ursache derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen ist, konnte durch die Feuerwehren aus Amlach, Leisach, Tristach und Lienz gelöscht werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.