Großeinsatz am Samstagnachmittag an der Isel in Osttirol. Radfahrer hatten im Bereich Huben, Gemeinde Matrei, ein gekentertes Kajak im Fluss entdeckt und Alarm geschlagen. Da zunächst nicht klar war, was passiert ist, wurde eine Suchaktion ausgelöst. Der gekenterte Kajakfahrer konnte schließlich im Bereich des Gemeindegebietes von Ainet, etwa 15 Kilometer entfernt, ausfindig gemacht werden.

Der 36-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit seinem Kajak auf der Isel in Richtung Lienz unterwegs. Der Fluss führt aufgrund der Schneeschmelze leichtes Hochwasser. Nach wenigen Hundert Metern wurde das Kajak von einer Walze erfasst und der Kajakfahrer kenterte. Er konnte sich selbst aus dem Kajak befreien und an das Ufer retten. Er blieb unverletzt. Das herrenlose Kajak trieb bis in den Ortsteil Huben ab und blieb dort zwischen Steinen stecken.

Die Suchaktion wurde laut Polizei um 15.30 Uhr wieder beendet.