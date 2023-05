Freitag früh um 9 Uhr war es so weit. Gläubiger waren in die Wirtschaftskammer in Lienz geströmt. Matreis Bürgermeister Raimund Steiner hat zur Versammlung geladen. In Abstimmung mit dem Land legte man dort allen Gläubigern einen neuen Tilgungsplan vor, der eine hundertprozentige Abgeltung aller Verbindlichkeiten vorsieht. "Diese Gleichbehandlung aller Gläubiger war mir sehr wichtig. Damit haben sie ein faires Angebot auf dem Tisch liegen. Das Land Tirol als einer der größten Gläubiger wird diesem Tilgungsplan jedenfalls die Zustimmung erteilen", ließ Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, der von seinem Mitarbeiterstab bei der Versammlung vertreten wurde, wissen.