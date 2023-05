2013 wurde die Initiative „Spielfeld Kultur Osttirol“ von Claudia Moser und Andreas Schett ins Leben gerufen. Was vor zehn Jahren mit 40 Kindern gestartet hat, ist heute ein fixer Bestandteil im Osttiroler Kultursommer, dessen Kursangebot seit Jahren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht ist.

Das Konzept des Projektes war in den ersten fünf Jahren ein Vormittagsangebot an Kursen für Kinder und Jugendlichen und parallel dazu ein Veranstaltungsangebot für Erwachsenen am Abend. Eröffnet wurde die Kreativwoche in den Anfangsjahren von in Osttirol geborenen Künstlerinnen und Künstlern, die erfolgreich außerhalb der Region ihrem künstlerischen Schaffen nachgehen.



Claudia Moser und Andreas Schett © Wolfgang C Retter

2021 war der Verein Spielfeld Kultur Osttirol nach dem Wegfall der Tammerburg kurz heimatlos, fand aber im Museum Aguntum und dem angrenzenden Archäologischen Park eine neue Heimstätte. Heuer finden zum ersten Mal auch Werkstätten im Kultursaal Debant statt, nachdem auch der Campus Technik Lienz nicht mehr zur Verfügung gestanden war.

Restplätze für das Sommercamp

Die für den Sommer geplanten Werkstätten Architektur, Möbelbau, Film ab!, Bobs Fashion Camp und Tanzlabor sind bereits ausgebucht, in den Kursen Abenteuer Kunst und Keramik & Co gibt es noch wenige Restplätze. Anmeldungen kann man sich dafür unter E-Mail: office@spielfeldkultur.com. Mit an Bord sind die Werkstättenleiter Monika Abendstein und Peter Jungmann, Julia Hechenblaikner, Wolfgang Ladstätter, Nina Maccariello, Alexander Vittorio Papsch-Musikar, Barbara Schusteritsch und Benjamin Zanon.

Zum 10-Jahr-Jubliäum ist Wolfgang Mitterer am 28. Juli in der Stadtpfarrkirche Lienz eingeladen. Für sein Konzert „grand jeu 2“ für orgel und electronics gibt es Karten an der Abendkassa. Geplant ist eine Ausstellung mit Benjamin Zanon in der Kunstwerkstatt der Lebenshilfe Lienz und gebührend gefeiert wird mit einem Zehn-Jahres-Fest am 11. August ab 18 Uhr im Atriumhaus im Museum Aguntum. „Ich freue mich sehr auf das Fest und bin sehr dankbar, dass unsere Projektidee vor vielen Jahren so ins Schwarze getroffen hat“, sagt Obfrau Claudia Moser. Weitere Informationen unter https://www.spielfeldkultur.com/.