Mit ‚Euregio macht Schule‘ wurde eine Tiroler Initiative in der gesamten Euregio Tirol-Südtirol-Trentino ausgerollt – mit Erfolg, wie der Anklang zeigt. Insgesamt beteiligten sich 49 Schulen aus allen drei Landesteilen am Wettbewerb. Darunter war auch die 4 b der Mittelschule Sillian, die sich über eine Auszeichnung freuen kann. "Das Projekt ‚Euregio macht Schule‘ bringt Abwechslung in den Stundenplan und den Schülerinnen und Schülern ein wichtiges Thema näher, das auch ihre Identität betrifft. Es ist wichtig, dass junge Menschen in Tirol, Südtirol und Trentino mit der Euregio in Kontakt kommen, sie kennenlernen und damit auch der Geist der Zusammenarbeit greifbar wird", sagte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele.

Die Gewinner erhielten einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Dieser kann für schulische Aktivitäten eingesetzt werden. Im Anschluss an die Preisverleihung besuchten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam das Naturmuseum Südtirol in Bozen. Bei der Verleihung war auch Landeshauptmann Anton Mattle dabei.