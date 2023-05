Jetzt geht es in Osttirol dem nächsten Wolf an den Pelz. Nach Abschussfreigabe in Assling am 17. Mai darf jetzt auch im hinteren Iseltal ein Wolf abgeschossen werden. Der Grund: In der Vorwoche gab es in dieser Region vermehrt Schafrisse. Konkreter Wolfsverdacht besteht bei drei Rissereignissen am 17. und am 18. Mai auf der Arnitzalm sowie am 20. Mai auf der Hoferalm in Matrei.