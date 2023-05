Virger Freibad trumpft heuer mit Aquatrack auf

Die Freibadsaison wird heuer am 27. Mai vom Freischwimmbad Vithal mit einem Gratis-Badetag eingeläutet. In der Freizeitarena Virgen gibt es mit dem Aquatrack eine neue Attraktion. In Leisach sucht man händeringend eine Badeaufsicht.