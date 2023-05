Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet Amlach ab. Ein Kletterer war allein im Klettersteig Dopamin unterwegs, als er aufgrund eines Materialproblems beim Gurt in die Tiefe stürzte. Der Österreicher touchierte dabei die schroffen Felswände und zog sich erhebliche Verletzungen im Gesicht zu. Aufgrund einer unglücklichen Position, in der er nach dem Sturz verharrte, war ein Erreichen des Handys und somit das Absetzen eines Notrufes nicht möglich.