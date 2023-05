„Unser Bauernhof ist ein wertvolles Kulturgut und einfach wahnsinnig schön“, sagt der Tiroler Bauer und Schauspieler Tobias Moretti, „aber letztendlich ist es harte Arbeit, so einen Betrieb zu führen. Die Arbeit macht 90 Prozent aus und 10 Prozent bleiben für den Genuss

der Schönheit.“ Gemeinsam mit seiner Frau, der Musikerin und Bäuerin Julia Moretti bewirtschaftet Tobias Moretti einen 600 Jahre alten Hof in der Nähe von Innsbruck. Die beiden wollten nicht vor allem in einem romantischen Bauernhaus wohnen. Ihnen geht es um die Bewirtschaftung des Hofes. Das sei die beste Form für das Weiterleiben der historischen Bauernhäuser