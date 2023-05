Im Herbst des Vorjahres trat er bei der Tiroler Landtagswahl noch als Grüner Spitzenkandidat des Wahlkreises Osttirol auf und wurde auch in der Lienzer Stadtpolitik als logische Nachfolge von Grüne-Urgestein Gerlinde Kieberl gehandelt. Jetzt will Herbert Kinzl politisch kürzer treten. Ein Job am Millstätter See, verbunden mit viel pendeln, macht es dem Lienzer nicht mehr möglich, sämtliche politische Veranstaltungen zu besuchen.