Lachyoga. Was ist das? "Das habe ich mich auch gefragt. Eine Freundin aus Oberösterreich sagte zu mir, dass sie am Abend lachen geht. Das hat sofort mein Interesse geweckt und ich habe mich genauer erkundigt", sagt Anna Walder. Denn sie ist der Meinung, dass generell viel zu wenig gelacht wird und die Leichtigkeit oft fehlt. Die 64-Jährige absolvierte also daraufhin eine Ausbildung zur Lachyoga-Trainerin. Für sie ist Lachyoga etwas Kraftvolles für den Körper, etwas Meditatives, wodurch sich der gesamte Körper entspannt und Glückshormone ausschüttet.