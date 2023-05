Die erste Tschick, der erste Schluck Bier vom großen Bruder: Gerne erinnert sich mancher ausgewachsene Mann in Prägraten an besondere Sommernächte. An die Nächte, in denen glühende Scheiben den Himmel über dem Dorf erhellten - in der Nacht vor dem Johannistag (24. Juni) und nach eingebrochener Dunkelheit am Vorabend des Peter und Pauls Tages (29. Juni). Seit Menschengedenken wird er in Prägraten schon gepflegt, der uralte Brauch des Scheibenschlagens.