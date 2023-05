I am from Austria spielt's im neuen Austro PopUp in Ainet gleich auf mehreren Ebenen: in der Herkunft der Produkte, aber auch aus den Lautsprechern im Lokal. Das angesprochene Lokal ist der altehrwürdige Sattlerwirt in Ainet. Seit über einem halben Jahr steht das Wirthaus direkt an der Felbertauernstraße leer, zuvor wurde es vom Vize-Bürgermeister in Ainet, Alexander Steinbrugger, betrieben. Ab Juni übernehmen Eva und Robert Sprenger, die bereits den angrenzenden Sparmarkt leiten. Robert Sprenger ist im Bezirk als Küchenchef bekannt. 2020 kehrte der vierfache Familienvater der Gastronomie den Rücken, übernahm mit Frau Eva, die ebenfalls gelernte Gastronomin ist, den Spar in Ainet und schwor sich "nie wieder Gastro". Doch die Leidenschaft ließ ihn nicht ganz los. Im Spar hat er einen eigenen Partyservice für Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern, Totenmahle und große Feiern gestartet. Den Service will man auch im neuen Austro PopUp beibehalten.