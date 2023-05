Tennisspielen ist in der Lienzer Tennishalle im Sommer nur selten möglich. Ein Beispiel: Am 24. Juni lädt die Tennis Union Raika Lienz zum Heimspiel in der Landesliga A. Gegen den SCO Bodensdorf kämpfen 17 Mannschaften der Union um Punkte, Sätze, Matchbälle und Siege. Bei Sonnenschein werden die Schläger am vereinseigenen Platz in der Tristacher Straße geschwungen, bei Schlechtwetter muss der Tross ins 30 Kilometer entfernte Matrei ausweichen, obwohl sich nur wenige Meter entfernt die Lienzer Tennishalle befindet. Denn just an diesem Tag findet der Maturaball der HLW/HTL statt und auch die Halle in Nußdorf-Debant ist ausgelastet. Ein unglücklicher Zufall. Doch nicht der Einzige.