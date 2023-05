Es ist Zeit für Veränderung. So kündete Stephan Hofmann seinen Ausstieg als Rotkreuz-Geschäftsführer Osttirol im Vorjahr an. Der 31-Jährige hatte drei Jahre den Job für die Blaulichtorganisation in Lienz inne. Bereits 2015 hat er die IT- und Werbeagentur Alphamedia GmbH mit seinem Schulfreund Thomas Klammer gegründet, auf die er sich nun vollumfänglich konzentriert und um einen Baustein erweitert hat: Eine Eventagentur wurde im Mai 2023 gegründet. „In Osttirol und gerade im Pustertal ist wenig los, jeder beschwert sich, doch niemand tut etwas“, sagt Hofmann.