Der Theaterwagen Porcia ist in der Stadt

Mittwoch, 31. Mai, Kolpingsaal Lienz, 16.30 und 18 Uhr.



Das Ensemble Porcia tourt erneut durch die Lande. Am Mittwoch machen die Komödianten in Lienz Station.

Um 16.30 Uhr geht die Kinderkomödie "Wer findet die Glücks'chen" über die Bühne. Eintritt: 5 Euro

Um 18 Uhr ist die Komödie "Der Bauer als Millionär oder das Mädchen aus der Feenwelt" nach Ferdinand Raimund zu sehen. Eintritt: 10 Euro

Karten gibt es im Bürgerservicebüro oder direkt vor Ort.

Ferialjob und Pflichtpraktikum

Dienstag, 30. Mai, online, 18.30 Uhr.

Viele Jugendliche arbeiten in den Ferien, um sich Geld zu verdienen oder ihr Praktikum zu absolvieren. Hilfreiche Tipps hierfür gibt es beim kostenlosen Arbeiterkammer Webinar.

Anmeldung über www.ak-tirol.com

Treffpunkt Literatur

Donnerstag, 1. Juni, Stadtbücherei Lienz, 19 Uhr.

Im Lienzer Literaturtreff liest Reinhold Wieser aus Robert Musils Buch "Der Mann ohne Eigenschaften". Anmeldung ist in der Bücherei unter Tel. (04852) 639 72 oder info@stadtbuecherei-lienz.at möglich. Der Eintritt ist frei.

Vernissage "Persepektiven, Auge-Herz- Seele"

Freitag, 2. Juni, Showroom Tischlerei Lanser in Lienz, 19.30 Uhr.



Anlässlich des 70. Geburtstages des Nußdorf-Debanter Künstlers Rudolf Unterguggenberger findet eine Jubiläumsausstellung statt. Präsentiert wird ein Querschnitt der Arbeiten aus den vergangenen 20 Jahren. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 2. 6., um 19.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten: 0676-842795610 oder patrizia@tischlerei-lanser.at

Die Ausstellung ist kann bis 28. Juli von Montag bis Freitag 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Unter anderen ist "Hochstein" von Rudolf Unterguggenberger bis Ende Juli im Showroom Lanser zu sehen © KK/Veranstalter

Lange Nacht der Kirchen

Freitag, 2. Juni, Lienz/Leisach/St. Johann im Walde, ab 18 Uhr.



Drei Osttiroler Gemeinden feiern mit einem Umfangreichen Programm die lange Nacht der Kirchen. Nähere Info unter www.langenachtderkirche.at

Lienz:

Caritas Regionastelle, Antoniusgasse 2, 18 -19.30 Uhr

Franziskanerkirche St. Marien, 19 bis 23 Uhr

Martin-Luther-Kirche, 19.30 Uhr

Freie Christen-Gemeinde, 20.15 Uhr

Pfarrkirche Heilige Familie 21 Uhr

Leisach:

Pfarrkirche St. Michael, 20 bis 21 Uhr

St. Johann im Walde:

Pfarrkirche, 18 bis 21 Uhr.

Bezirkskonzert der Militärmusik Tirol

Freitag, 2. Juni, Musikpavillon Außervillgraten, 20 Uhr.



Anlässlich des 125-jährigen Bestandsjubiläums der Musikkapelle Außervillgraten wird die Militärmusik Tirol eines ihrer beliebten Bezirkskonzerte zum Besten geben. Unter der Leitung von Militärkapellmeister Hannes Apfolterer werden die rund 50 Musikanten für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Haus Valgrata statt.

Mit den freiwillige Spenden für dieses Konzert wird ein Sozialprojekt von "Licht ins Dunkel" unterstützt.

Die Militärmusik Tirol macht Halt in Außervillgraten © KK/MM Tirol

"Der Kontrast des Rhythmus"

Samstag, 3. Juni, Musikschule Lienz/Schubertsaal, 20 Uhr.

Die Österreicherin Maria Lydia Mayr und der Chilene Felipe Celis Catalán laden mit ihren Instrumenten Violoncello und Gitarre zu einer musikalischen Reise mit Werken unter anderen von Martin Berteau, W. A. Mozart, Béla Bartók, Lorenzo Cornejo und Astor Piazzolla ein. Das Hauptthema sind die vielfältigen Entwicklungen der Rhythmen und Melodien der verschiedenen Kulturen Europas und Lateinamerikas, diese werden vom Duo Mayr-CelisCatalán durch einzigartige Bearbeitungen präsentiert.

Info und Reservierung: www.stadtkultur.at und Tel. (04852) 600 519

Mit Violoncello und Gitarre verzaubern Maria Lydia Mayr und Felipe Celis Catalán das Lienzer Publikum © KK/Duo Mayr-CelisCatalán

Spielenachmittag

Sonntag, 4. Juni, Hotel Tschitscher Nikolsdorf, ab 14 Uhr.



Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.

"A Plan dahinter"

Sonntag, 4. Juni, Kultursaal Debant, 16 Uhr.



Der Kinderchor Nußdorf und dessen Leiterin Irmgard Olsacher waren wieder fleißig am Werk. Die neue CD mit dem Titel "A Plan dahinter - Nußdorfer Kindermesse in Mundart 2.0" wird am Sonntag präsentiert. Im Anschluss zum Konzert können die CDs erworben werden. Bei einer kleinen Jause wird zum Gedankenaustausch eingeladen.

Mit Stolz präsentieren die Kinder des Nußdorfer Chors ihre neue CD © KK/Veranstalter

