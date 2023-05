Wenn Beatbox, Percussion, Klavier und dreistimmige Chöre im Hippie Look aufeinandertreffen, dann spricht man von der Ost-Nordtiroler Formation "Uku & The Woodstocks". Die Band kocht ihr ganz eigenes Rezept, sie vermischenklassische Pop-Rock-Evergreens, Eigenkompositionen über Krieg und Frieden, mit modernem Beatbox. Unter anderem war der Hippie-Klassiker "San Francisco" von John Philipps die Inspiration für den Bandnamen. Genau diese Mischung und vor allem die hervorragende Interpretation haben die Jury des Wettbewerbs "Podium Jazz Pop Rock" in Rietz überzeugt.