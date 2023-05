Der Bezirk Lienz ist Tiroler Vizemeister, wenn es um die Autodichte geht. 594 Pkw kamen im vergangenen Jahr in Osttirol auf 1000 Einwohner. Das ist ein Anstieg – 2021 waren es noch 589 Pkw pro 1000 Einwohner. Derweil ist der Trend im Bundesland in Tirol ein anderer: Erstmals in Tirol ist im Vorjahr nicht nur in Innsbruck, sondern auch in fünf der neun Bezirke die Anzahl der Pkw pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner gesunken, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Innsbruck die wenigsten Pkw, berichtet die Mobilitätsorganisation VCÖ. Die höchste Pkw-Dichte gibt es im Bezirk Reutte. Dort kommen auf 1000 Einwohner 601 Pkw. Auch hier ist der Wert im Vorjahr im Vergleich zu 2021 gestiegen.