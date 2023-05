Ein 16-jähriger Kroate machte am Sonntag gegen 15 Uhr auf einer unbenannten Gemeindestraße in Lavant eine Übungsfahrt. Dabei kam ihm ein Pkw, gelenkt von einer 36-Jährigen, entgegen. Die Frau versuchte noch, so weit möglich, an den Fahrbahnrand zu fahren. Trotzdem musste der 16-Jährige stark abbremsen und kam auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Es kam zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurde die 36-Jährige sowie ein vierjähriges Kind in ihrem Fahrzeug unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettung ins BKH Lienz gebracht. Beide konnten das Krankenhaus allerdings bald wieder verlassen und in häusliche Pflege übergeben werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.