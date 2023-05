Parkschein lösen am Parkautomaten – das ist oft ein Spießrutenlauf, vor allem, wenn noch nicht alle Erledigungen in der Stadt gemacht wurden oder der Plausch im Kaffeehaus noch fein ist. Dann heißt es zum Auto laufen, Geld nachwerfen und ein neues Ticket hinter die Windschutzscheibe legen. So richtig zeitgemäß ist das nicht mehr. Vor allem, wenn man weiß, dass es das digitale Parken per Handy in Österreich schon seit 2003 gibt. Mehr als 40 Städte und Gemeinden bieten das Handyparken bereits an. In Tirol sind es erst Innsbruck und Hall. Demnächst soll auch Lienz dazugehören.