Die Spar-Filiale in St. Jakob in Defereggen besteht seit 2012 und spätestens heuer hat das Team vor Ort gezeigt, wie wertvoll kontinuierliche Arbeit, persönliches Engagement und Einsatzbereitschaft sein können. Sabrina Troger und ihre Stellvertreterin und frisch gebackene Spar-Meisterin, Marianne Veider, nahmen stellvertretend für die Belegschaft die „Goldene Tanne“, von Vorstandsdirektor Hans K. Reisch und Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol, entgegen. Die Verleihung fand im Rahmen der Filialtagung in Velden statt.