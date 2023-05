"Monteverdi und seine Zeit"

Samstag, 20. Mai, Kirche zur Heiligen Familie in Lienz, 19 Uhr.



Die "capella anarasa" und der Kammerchor "CorOsAnima" widmen sich der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, musikalisch eine ungemein spannende und innovative Zeit. Einer der großen Namen der Übergangszeit zwischen Renaissance und Barock ist Claudio Monteverdi, von ihm wird Musik erklingen, ebenso von Heinrich Schütz, Giovanni und Andrea Gabrieli.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Info und Reservierung: www.stadtkultur.at oder (04852) 600-519.





"Illustrationen"

Montag, 15. Mai, Stadtbücherei Lienz, 19 Uhr.



Die Illustratorin Linda Wolfsgruber eröffnet in der Stadtbücherei Lienz ihre Ausstellung. Nicht nur die Werke und Bücher der in Wien lebenden Südtirolerin sind zu sehen, im Künstlergespräch erfahren die Besucher auch mehr über die Künstlerin.

Die Ausstellung kann bis 27. Mai zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei besichtigt werden.

Dienstag, 16. Mai und Mittwoch, 17. Mai, Stadtbücherei Lienz, jeweils ab 15.30 Uhr.



Im Rahmen des Mint-Festivals finden eine Kreativ-Workshop mit Linda Wolfsgruber in der Stadtbücherei statt. Für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Anmeldung unter: www.mint-lienz.at

Burnout Beratung

Dienstag, 16. Mai, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.



Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Kostnixladen

Dienstag, 16. Mai, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Mittwoch, 17. Mai, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Aufgrund des Feiertages am Donnerstag hat der Kostnix-Laden am Dienstag und Mittwoch geöffnet. Es wird wie immer kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr geboten. Abgabemöglichkeit immer montags von 9 bis 11.30 Uhr.

Schülerkonzert

Mittwoch, 17. Mai, Spitalskirche Lienz, 19 Uhr.



Das Schülerkonzert der Landesmusikschule Lienzer Talboden ist den Streichinstrumenten gewidmet. Neben dem Streichorchester werden auch Ensembles in der Spitalskirche musizieren.

Das KIDS Orchester der Landesmusikschule Lienzer Talboden © KK/Veranstalter

"Blutspenden

Mittwoch, 17. Mai, Kulturzentrum Sillian, 16 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Motorradsegnung

Donnerstag, 18. Mai, Haspinger Kaserne Lienz, ab 9 Uhr.

Um 9 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der Aufstellung der Motorräder in der Haspinger-Kaserne. Um 11.30 Uhr findet die Segnung statt und ab 13 Uhr beginnt die Parade in Richtung Lienzer Hauptplatz.

Für Getränke und Verpflegung (Militärgulasch) ist bestens gesorgt.

Motorradweihe Haspinger Kaserne © KK/Veranstalter

"Miteinand Musikmeile"

Sonntag, 21. Mai, Sillian und Heinfels, 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Musik mal sechs heißt es am Sonntag bei der sechsten Auflage der Musikmeile in Sillian und Heinfels. Dabei wandern sechs Doppelgruppen im Stundentakt durch sechs Lokale um dort zu musizieren.

Mit dabei sind die Gasthäuser: Sportstüberl Sillian, Sillianer Wirt, Puschtra Alm, Brückenwirt, Pizzeria Aroma und das 4 Eck in Heinfels.

Bei freien Eintritt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Die Musiker und Organisatoren freuen sich auf viele Besucher © KK/Martin Bürgler

Spendenaktion

Sonntag, 21. Mai, Outdoor Center Cool's in der Pfister Lienz, 11.30 bis 17 Uhr.



Eine Spendenaktion zugunsten der Kinder Krebshilfe findet am Sonntag in der Pfister statt. Neben einem Flohmarkt gibt es auch hausgemachten Kuchen, Popcorn und Zuckerwatte. Mit einer Hüpfburg, einer Schminkstation und der Kletterwand wird ein tolles Programm für die Kinder geboten. Bei der großen Tombola winkt neben vielen schönen Sachpreisen eine Raftingtour als Hauptpreis.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben.

M.S.