Es ist Wochenmitte. Kein Mensch ist auf dem Kirchplatz von Matrei in Osttirol. Klatschnass klebt die Fahne des Ortsheiligen Alban, der mit seinem Kopf in der Hand, an der Stange. Es scheint, als würde er sich verstecken. Es regnet. Nebel hüllen die Tauerngemeinde ein. Die Stimmung passt. Über Matrei ist Ungemach hereingebrochen. Nicht über Nacht. Aufgebrochen ist, was schon lange gegärt hat. Mit 35,7 Millionen Euro steht Matrei in der Kreide. Es gibt Kredite in Höhe von 14,2 Millionen Euro, offene Rechnungen mit 8,8 Millionen Euro und 12,7 Millionen Euro Haftungen. Und es gibt nichts zu deuteln: Die Kommune in den Hohen Tauern ist bankrott.