Erstmals im Jahr 2017, heuer bereits zum achten Mal: Am Samstag, 13. Mai, können Inhaber eines gültigen VVT KlimaTickets (Jahres-, Senioren- oder Semesterticket) oder eines EuregioFamilyPasses beim Euregio-Mobilitätstag wieder kostenlos durch die gesamte Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino reisen. Von Innsbruck nach Bozen oder von Brixen nach Riva del Garda kann damit die Europaregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos erkundet werden. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn nehmen auch bestimmte Seilbahnen in Südtirol und dem Trentino an der Aktion teil. Auch Personen mit gültigen Jahres- oder Semestertickets im regionalen öffentlichen Personenverkehr in Südtirol und dem Trentino können den Mobilitätstag nutzen. Ausgenommen von der Aktion sind Fernverkehrszüge wie Railjet, Eurocity (EC), Intercityzüge (IC) und Frecciargento. Alle Informationen finden sich unter www.europaregion.info/aktionstag.

Nachhaltiges Reisen über die Grenzen hinweg

"Aktionen wie diese stärken die Verbindung aller drei Länder einmal mehr und so lade ich auch heuer alle Tiroler ein, am Mobilitätstag die Euregio zu erkunden und zu erleben," betont Landeshauptmann Anton Mattle und macht dabei auch auf das Euregio-Fest aufmerksam. Dieses findet am selben Tag, dem 13. Mai, statt und wird heuer in Ala im Trentino ausgetragen. Um sicherzustellen, dass ausreichend Sitzplätze vorhanden sind, werden die Kapazitäten am Mobilitätstag auf der Strecke Innsbruck-Brenner zu den Hauptverkehrszeiten um 2.800 Plätze erweitert.

Das Programm ist vielfältig und für alle Menschen – egal ob jung oder alt - geeignet. Alle Informationen zum Fest finden sich unter www.euregio.info/fest.