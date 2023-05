Beim Känguru der Mathematik-Wettbewerb sticht die Volksschule Michael Gamper Lienz auch in diesem Jahr wieder hervor. Eine Schülerin und ein Schüler haben mit gleicher Punkteanzahl den 2. Platz in Tirol belegt. Der internationale Wettbewerb soll das Interesse an Mathematik und logischem Denken bei Kindern und Jugendlichen fördern. Über 5000 Schülerinnen und Schüler aus allen Schulstufen haben in Tirol teilgenommen. Antonie Jaufer und Raphael Korber sind 8 Jahre alt und gehen in die 2. Klasse. Sie haben sich auf den Wettbewerb vorbereitet und sind sehr stolz auf ihr mathematisches Wissen. Die Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule sowie Direktorin Carolin Steiner sind ebenfalls begeistert. Bereits im Vorjahr gewann David Marizzi, der damals die 4. Klasse der Volksschule Michael Gamper besuchte, den Landes- und Bundeswettbewerb "Känguru der Mathematik 2022".