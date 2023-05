Genusswanderer, Hitzeflüchtende und Wildnisfans kommen in Osttirol voll auf ihre Kosten, und zwar auf dem Iseltrail. Der rund 80 Kilometer lange Weitwanderweg führt über fünf Etappen von der Mündung der Isel in die

Drau in Lienz entlang des ungezähmten Gletscherflusses Isel durch den Nationalpark Hohe Tauern hinauf zum Gletschertor des Umbalkees auf 2500 Meter. Der Iseltrail verzaubert Weitwanderer mit unzähligen Highlights entlang einer der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Ostalpen.

Einheimische und Gäste können entlang der Isel die Besonderheiten der Natur- und Kulturlandschaft entdecken: Wasserfälle, Schluchten, Sandbänke oder alpine Bereiche hat der Tourismusverband Osttirol umweltschonend begehbar gemacht. Eine Hängebrücke über die Iselschlucht verbindet ab diesen Sommer die Gemeindegebiete von Virgen und Prägraten. An jedem Etappenziel gibt es einen Trinkwasserbrunnen kombiniert mit einem schönen Rastplatz in. Die Mobilität zwischen den Zielorten und Unterkünften erfolgt ebenfalls

klimafreundlich mit kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Iseltrail ist ein Tiroler Vorzeigeprojekt

Der Tourismusverband liefert damit ein Bekenntnis zur Isel und stärkt sowohl die lokale Wertschätzung als auch das Image Osttirols als nachhaltige Tourismusdestination. Schon bevor der Iseltrail 2022 offiziell eröffnet wurde, verzeichnete die Region einen Zuwachs an Nächtigungen durch Wanderer. „Die Natur in Szene und in Wert zu setzen, war uns besonders wichtig. Der Iseltrail ist zu einem Tiroler Vorzeigeprodukt geworden, wenn es um ein nachhaltiges Angebot im Bereich eines besonderen Naturerlebnisses geht. Damit haben wir die Position Osttirols

als Entschleunigungs- und Erholungsregion weiter gefestigt“, freut sich Franz Theurl, Obmann des TVB Osttirol.



Der Tirol Touristica ist der Tourismuspreis, den die Tirol Werbung im Rahmen des Tourismusforums für herausragende Tourismusprojekte vergibt. Ausgezeichnet werden Projekte, die bestimmten Kriterien

entsprechen, welche sich an der Tourismusstrategie "Der Tiroler Weg" orientieren. Zudem wird ein Nachwuchspreis für neue Talente im Tourismus verliehen. Basis bildet die Tourismusstrategie „Der Tiroler Weg“, der einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Gesucht wurden daher Projekte und Initiativen, die diesem Anspruch in besonderem Maß gerecht werden. Das Voting einer fachkundigen Experten-Jury wird übrigens durch ein Bevölkerungs-Voting ergänzt. Abgestimmt werden kann für den Iseltrail hier: