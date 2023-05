Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden sowie Unternehmen können sich zusammenschließen, um Energie gemeinsam zu erzeugen und zu nutzen. Das bringt handfeste wirtschaftliche Vorteile, fördert die regionale Wertschöpfung und ist obendrein ein wichtiger, proaktiver Baustein der klimaneutralen Energieerzeugung und der Energiewende. Thomas Vogel, Energieberater mit Schwerpunkt Energiegemeinschaften und Photovoltaik, spricht am 16. Mai in Abfaltersbach darüber, was Energiegemeinschaften überhaupt sind. Welche Arten es gibt und welche Vorteile sie bieten, welche wirtschaftlichen Anreize geboten werden und was bei der Gründung beziehungsweise dem Betrieb zu beachten ist. Veranstaltet wird der Vortrag vom Forum Land und dem Tiroler Wirtschaftsbund.