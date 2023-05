Am Freitag, kurz nach 13 Uhr, lenkte ein 27-jähriger österreichischer Staatsbürger seinen Motorkarren beladen mit Stallmist auf der Felbertauern-Mautstraße in Richtung Felbertauern. Beim Einfahren in den Raneburg-Tunnel schaltete er das Fahrzeuglicht ein und fuhr rund 15 km/h.

Ein nachfolgender 30-jähriger österreichischer Staatsbürger, der nach eigenen Angaben vor dem Tunnel von der Sonne geblendet wurde, fuhr ebenfalls in den Tunnel ein. Da er den "Muli" zu spät bemerkte, fuhr er ihm hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorkarren hinten aufgehoben und der Mist auf die Fahrbahn geschleudert. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und nach Erstversorgung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Felbertauernstraße war von 13.06 bis 14.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Im Einsatz standen neben drei Fahrzeugen der Felbertauern AG 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Matrei in Osttirol mit vier Fahrzeugen.