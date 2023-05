Grundsätzlich gibt es in Tirol derzeit keinen Anlass von einer erhöhten Gefahr durch Bären auszugehen. Alle Bären, die bislang festgestellt wurden, zeigten scheues Verhalten. Die Wahrscheinlichkeit in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering. Das Land Tirol appelliert jedoch an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Homepage des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden.