Das Büchereiwesen in Tirol lebt vor allem vom Ehrenamt. In 170 öffentlichen Tiroler Bibliotheken sind 1374 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Im Rahmen eines Festaktes im Innsbrucker Landhaus bedankte sich Bildungslandesrätin Cornelia Hagele bei 76 Mitarbeitern aus 41 Büchereien für ihr ehrenamtliches Engagement. „Ein so großes bibliothekarisches Angebot, wie wir es in Tirol haben, wäre ohne die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht denkbar. Diese ehrenamtliche Arbeit ermöglicht der Bevölkerung in allen Teilen des Landes einen Zugang zu einer großen Vielfalt an Medien und Büchern“, verwies Hagele auf die Wichtigkeit des öffentlichen Büchereiwesens.