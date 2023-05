In Matrei laufen derzeit Gespräche mit den Gläubigern, denen bekannter Maßen ein 80-prozentiger Ausgleich für offene Forderungen angeboten wurde. Am Mittwoch gab es ein erstes Treffen mit den Finanzgläubigern sprich Banken. Richtig weitergekommen ist man dabei laut Bürgermeister Raimund Steiner noch nicht. Er kann jedoch berichten: "Täglich treffen in der Gemeinde von Unternehmen Zustimmungserklärungen zum Ausgleichsangebot ein."