"Locked Town"

Montag, 8. Mai, Kunstwerkstatt Lienz, 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr.



Der Berufsfotograf Christof Gaggl, fing während des Lockdowns im Frühjahr 2020 die leergefegten Straßen und Plätze von Lienz mit der Kamera ein. Diese Fotografien des urbanen Ausnahmezustands sind nun in der Kunstwerkstatt Lienz zu besichtigen.

Dauer:

8. bis 25. Mai, Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr und 13.30. bis 17 Uhr.

"Schnuller, Fopper oder Zuzi"

Montag, 8. Mai, online, 20.15 Uhr.

Im Eltern-Online-Webinar mit Anna-Lena Kriner geht es um Pro und Contra von Schnullern. Der Vortrag ist kostenlos. Einstieg ist ohne vorherige Anmeldung unter https://dioezeseinnsbruck.my.webex.com/join/kbw möglich.

Computeria

Montag, 8. Mai, Volkshaus Lienz, 16 bis 18 Uhr.



Die Computeria ist gefördert vom Land Tirol und dient als Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der Feuerturm

Dienstag, 9. Mai, Bildungshaus Osttirol, 9.30 bis 11 Uhr.



Peter Stan nimmt Interessierte zu einer spannenden Entdeckungsreise in das Jahr 1609 mit. Zu den markantesten Ereignissen in der Zeit der Verwaltung durch die Freiherren von Wolkenstein-Rodenegg gehört der Stadtbrand des Jahres 1609, der innerhalb von drei Stunden den größten Teil von Lienz in Schutt und Asche gelegt hat.

Keine Anmeldung erforderlich. Kostenbeitrag 4,50 Euro inklusive Kaffeejause.

"langis"

Donnerstag, 11. Mai, Dolomitenbank Galerie, 19 Uhr.



"Ka überflüssiger Strich sollt gemalt werden" - dieses Credo beschreibt am besten den Stil des bekannten Osttiroler Künstlers Hans Salcher. Am Donnerstag wird seine Ausstellung "langis" in der Dolomitenbank eröffnet.

Dauer:

12. Mai bis 28. Juli zu den Öffnungszeiten der Dolomitenbank Lienz.

"langis" Ausstellung von Hans Salcher ©

Von der Stadtfrau zur Bergbäuerin

Freitag, 12. Mai, Haus Valgrata/Außervillgraten, 14Uhr.

Die vierfache Mutter, Ehefrau, Bergbäuerin und Buchautorin Maria Radziwon gibt Einblicke in ihr Leben auf einem Bergbauernhof. Die Höhen und Tiefen, Entschleunigung und Einfachheit, sowie die Wertschätzung von Familie, Natur und Tier wird thematisiert. Ausklang findet der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen.

"Die Ader der Welt"

Freitag, 12. Mai, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr.



Filmvorführung mit anschließender Diskussionsmöglichkeit moderiert von Pater Tobias Koszogovits und Thomas Haidenberger.

Handlung:

Ein junger Nomade wächst in der mongolischen Steppe in traditionellen Verhältnissen heran. Sein Traum, bei einem Gesangswettbewerb im Fernsehen aufzutreten scheint vergessen, als sein Vater bei einem Unglück ums Leben kommt und der Junge dessen Kampf gegen die Zerstörung der Umwelt durch Minengesellschaften fortführen will.

Keine Anmeldung erforderlich. Freiwillige Spenden erbeten.

Maiandacht

Samstag, 13. Mai, Reiter Kirchl Leisach, 15 Uhr.



Am Samstag veranstaltet der Singkreis Leisach eine Maiandacht beim Reiter Kirchl. Im Anschluss gibt es eine Agape, bei der noch ein paar fröhliche Lieder zu hören sind. Alle Freunde des Reiter Kirchls sind herzlich eingeladen.

Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

Maiandacht mit dem Singkreis Leisach © KK/Veranstalter

