Da fährt offenbar der Zug drüber: Im Lienzer Südbahn Heizhaus finden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen mehr statt. Seit 2014 gilt das 1871 errichtete Gebäude im Süden des Bahnhofs als eine der gefragtesten Locations in der Stadt mit besonderem Charme. Damals wurde das altehrwürdige Südbahnheizhaus renoviert und mit dem Eisenbahnmuseum neu eröffnet. Alte Schätze wie eine Dampflokomotive der Baureihe 52 der deutschen Reichsbahn sind hier zu sehen. Zwischen den Loks und Waggons fanden in den vergangenen Jahren regelmäßig Konzerte, wie jene der Stadtkultur Lienz oder des Jazzfestivals "Jazz We Can" statt. Im Vorjahr organisierte der Verein "Kulturspur Osttirol" eine Benefizveranstaltung im Zeichen des Ukraine-Krieges. Auch die "Lienzna Pfeif'nracha" hielten passend zum Namen des Gebäudes die österreichischen Meisterschaften im Pfeifenrauchen ab.