Mitte Februar wurde es laut in Lienz. Nachdem bekannt wurde, dass die Tochter der österreichischen Einrichtungshauskette XXL Lutz neben der Gärtnerei Waude auf grüner Wiese neu bauen will, machte sich Protest breit. Der Verein Osttirol Natur sowie grüne Bauernvertreter äußerten Bedenken und Kritik. In der Lienzer Innenstadt wurde sogar eine Protestaktion organisiert. Der betroffene Grund, östlich der Gärtnerei Waude im Stadtgebiet von Lienz, ist etwa 14.000 Quadratmeter groß, Freiland und im Besitz zweier Privatpersonen. Der Gemeinderat stimmte einer Umwidmung und den Bebauungsplänen zu. Lediglich Christiana Lassnig (MFG) und Gerlinde Kieberl (Grüne) waren dagegen.