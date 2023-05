Mit 26. Mai 2023 starten die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und das Thermal Römerbad in die Sommersaison. In der abgelaufenen Wintersaison wurden bereits die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Der Osttiroler Hansjörg Pflauder, Vorstand der Unternehmensgruppe seit 2015, wird die Geschicke von Kärntens größten Einzelseilbahnunternehmen für weitere fünf Jahre leiten. "Unter der Führung von Hansjörg Pflauder investierte die Unternehmensgruppe in den letzten sechs Jahren rund 30 Millionen Euro in den touristischen Standort Bad Kleinkirchheim. Besonders in Zeiten multipler Krisen bedarf es Kontinuität und Verlässlichkeit für die touristischen Leistungsträger", erläutert Martin Payer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen.