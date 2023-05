Am Sonntag gegen 20 Uhr stellte ein 26-jähriger Einheimischer seinen Pkw auf dem Parkplatz der Goldriedbergbahnen in Matrei ab. Als er am Montag um 9 Uhr zu seinem Fahrzeug ging, stellte er fest, dass dieses von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden war. Nach der Schwere der Beschädigung dürfte es sich bei dem zweitbeteiligten Fahrzeug vermutlich um einen Lastkraftwagen handeln.

Um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizeiinspektion Matrei wird unter der Telefonnummer 059133/7238 wird gebeten.